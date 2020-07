Die SV Guntamatic Ried hat dank eines verrückten 4:3-Heimsieges gegen Wacker Innsbruck die Chance auf die Rückkehr in die Tipico Bundesliga am Leben gehalten. Dabei hatte es über weite Strecken des Freitagabendspiels gar nicht gut ausgesehen, was ein Erfolgserlebnis der Rieder anbelangte.

Vor allem die absolute Schlussphase war an Dramatik nicht zu überbieten. Zunächst hatten die Rieder dank eines Treffers von Bernd Gschweidl (81.) sowie eines Eigentors von Behounek (85.) die Partie auf den Kopf gestellt und auf 3:2 gestellt. In der 93. Minute sorgte Felix Mandl mit einem Kopfballtor zum 3:3 für einen Rieder Schockmoment, der wenige Sekunden später in einen Freudentaumel umgewandelt werden konnte: Bernd Gschweidl köpfelte in der 94. Minute die Wikinger doch noch zum Sieg.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media