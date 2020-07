In der 28. Runde der HPYBET 2. Liga feiert der SK Austria Klagenfurt einen 2:0-Arbeitssieg über den Floridsdorfer AC. Okan Aydin (4.) brachte die Kärntner bereits früh in Führung, ehe dieser in der 60. Minute den Vorsprung ausbauen konnte. In der Folge kontrollierten die Schützlinge von Robert Micheu die Partie und feierten schlussendlich einen verdienten Heimerfolg.

Klagenfurt gelingt der frühe Führungstreffer

Beide Mannschaften lieferten sich in den Anfangsminuten packende Zweikämpfe und fighteten um jeden Zentimeter, wenngleich spielerisch nicht immer alles gelang. Die erste Möglichkeit in der noch jungen Partie verbuchten die Kärntner. Nach einem schnellen Spielzug landete das runde Leder vor den Füßen von Patrick Greil (3.), dessen Flanke jedoch keinen Abnehmer fand. Eine Zeigerumdrehung später gelang den Mannen von Robert Micheu der Führungstreffer. Nach einem unnötigen Ballverlust der Floridsdorfer schnappte sich Julian von Haacke das runde Leder. Über Umwege landete der Ball vor den Füßen von Okan Aydin. Der Offensiv-Kicker zog sofort ab – 1:0.

Kärntner bleiben die bessere Mannschaft

In der 7. Minute wurden die Wiener erstmals Gefährlich. Tolga Tunes kam aus rund 25 Metern ungehindert zum Abschluss, doch das Runde landete neben dem Eckigen. Nach 12 gespielten Minuten kamen die Violetten zu einer weiteren guten Gelegenheit. Der Fernschuss von Matthias Braunöder zischte nur um Haaresbreite am SVR-Kasten vorbei. In den folgenden Minuten konnten zwar sowohl der SK Austria Klagenfurt als auch der FAC Wien stets Nadelstiche setzten, doch wirklich zwingend wurde es auf keiner Seite – bis zur 22. Minute. Oliver Markoutz zog nach einer schönen Einzelaktion ab, doch dem Abschluss fehlte die Power.

FAC findet besser in die Partie

In der Folge agierten die Blau-Weißen in der Defensive besser, weshalb die Austria aus Klagenfurt nur mehr selten Torchancen verbuchen konnten. Bis zur 35. Minute: Nach einer maßgerechten Haacke-Vorlage landete das runde Leder vor den Füßen von Oliver Markoutz. Der Goalgetter suchte zwar sofort den Abschluss, wurde jedoch von der FAC-Defensive noch entscheidend gestört, weshalb keine Gefahr entstand. Kurz vor dem Pausenpfiff fanden die Schützlinge von Aleksandar Gitsov nochmals eine Top-Chance vor. Mirnes Bećirović (43.) probierte es mit einem präzisen Abschluss, fand jedoch in Heim-Keeper Zan Pelko seinen Meister.

Hausherren bauen die Führung aus

Die Wiener kamen gut aus der Kabine. Marco Krainz (47.) vergab die erste Torchance in Durchgang 2. Auf der Gegenseite schob Okan Aydin (49.) das runde Leder knapp am Kasten vorbei. In der Folge agierten beide Mannschaften mit dem Ball viel zu hektisch, weshalb Torchancen in dieser Phase der Partie absolute Mangelware waren. In Minute 58 erhöhten die Violetten auf 2:0. Okan Aydin jagte das runde Leder aus rund 25 Metern per Freistoß-Volley in die Maschen. Die Wiener ließen sich vom Gegentreffer jedoch nicht aus der Ruhe bringen und wurden unmittelbar nach dem Gegentreffer wieder zwingend. Der Fernschuss von Abdelrahman Shousha (62.) verfehlte den Klagenfurter-Kasten nur um Haaresbreite. Die Schützlinge von Robert Micheu wurden zwar von Minute zu Minute besser, doch eine nennenswerte Toraktion konnten die Violett-Weißen erst wieder nach 74. Minuten verbuchen. Mc Moordy Hüther versuchte es mit einem Gewaltschuss, doch Keeper Belmin Jenčiragić konnte die Kugel mit einer guten Parade noch entschärfen. Kurz vor dem Schlusspfiff konnte die Offensivreihe der Gäste die Hereingabe von Ali Sahintürk (88.) nicht gewinnbringend verwerten.

Startaufstellung des SK Austria Klagenfurt

28 Zan Pelko

6 Maximiliano Moreira

20 Kosmas Gkezos

32 Philipp Hütter (C)

63 Ivan Saravanja

4 Patrick Greil

18 Markus Rusek

19 Julian von Haacke

9 Darijo Pecirep

11 Okan Aydin

16 Oliver Markoutz

Startaufstellung des FAC Wien

1 Belmin Jenciragic

15 Christian Bubalovic

27 Marco Krainz

3 Stefan Umjenovic

4 Bernhard Fila

19 Mirnes Becirovic (C)

10 Marco Sahanek

18 Pascal Fischer

14 Tolga Günes

32 Albin Gashi

9 Milan Jurdik

Fotocredit: Harald Dostal