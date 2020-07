Mit elf Toren und zehn Assists in 27 Partien hat Okan Aydin einen maßgeblichen Anteil am Erfolg des SK Austria Klagenfurt in dieser Saison. Zwei Runden vor Schluss führen die Kärntner die Tabelle der 2. Liga an und liegen damit in der Pole-Position, was den Aufstieg in die Tipico Bundesliga betrifft. Verfolger Ried hingegen muss auf einen Ausrutscher der Klagenfurter hoffen, um doch noch den Sprung in die höchste Spielklasse zu schaffen.

"Wir müssen jetzt einfach in der Lage sein, die zwei Spiele noch zu überstehen"

Ligaportal hat sich vor den entscheidenden Spielen im Saisonfinish mit Okay Aydin unterhalten und über die bevorstehenden Aufgaben unterhalten: „Jetzt weiß jeder Bescheid, worum es geht. Es sind noch zwei Spieltage, wir haben drei Punkte Vorsprung. Wir müssen jetzt einfach in der Lage sein, die zwei Spiele noch zu überstehen und die Punkte mitzunehmen, die wir brauchen", meint der 26-Jährige im Live-Talk via Instagram.

Der Fokus der Kärntner geht nun ganz klar Richtung Aufstieg in die Tipico Bundesliga: „Wir wollen aufsteigen, das ist klar. Wir haben das ganze Jahr darauf hingearbeitet. Dafür wollen wir alles geben", so Okan Aydin, der bereits an das nächste Spiel gegen den SKU Amstetten denkt. „Am Freitag ist ein schweres Spiel gegen Amstetten - auch da wollen wir alles tun, um drei Punkte mitzunehmen.“

Die Stimmung in der Mannschaft sei "top", verrät der Deutsch-Türke, der das Erfolgsrezept des aktuellen Tabellenführers in der 2. Liga wie folgt erklärt: „Wir sind als Mannschaft viel mehr zusammengerückt und sind auch reifer geworden. Wir haben im Sommer und Winter einige neue Spieler bekommen und man merkt einfach, dass wir auch nach der Corona-Pause hart an uns gearbeitet haben.“

Auch das Gefüge innerhalb der Mannschaft dürfte bei der Klagenfurter Austria stimmen: „Wir haben jetzt neun Spiele gespielt - acht davon gewonnen und nur eines verloren. Das zeigt, dass wir als Mannschaft funktionieren. Jeder ist für jeden da. Das sieht man einfach auf dem Platz und auch außerhalb des Platzes. Wir sind relativ oft zusammen unterwegs", verrät Aydin.

Aydin über Coach Micheu: „Er ist ein super Typ"

Einer der Erfolgsbausteine bei Austria Klagenfurt ist auch Trainer Robert Micheu: „Er ist ein super Typ. Man kann mit ihm quatschen und Späße machen. Es macht einfach auch Spaß mit ihm zu trainieren und zu spielen. Wenn man aber auch mal die Ernsthaftigkeit braucht, dann weiß der Trainer auch, dass er 'dazwischenhauen' muss."

Dass Austria Klagenfurt zwei Spieltage vor Schluss die Tabelle der 2. Liga anführt, damit war vor Saisonbeginn nicht zu rechnen: „Am Anfang der Saison war das Ziel oben mitzuspielen, wir wollten unter die ersten sechs kommen. Dass wir jetzt ganz oben stehen, damit hat keiner gerechnet. Wir wussten aber, dass wir mithalten können - auch mit Ried. Das haben wir auch schon letzte Saison gezeigt", stellt Aydin klar.

„Für mich persönlich war es eine gute und geile Saison"

Der 26-Jährige, der erst im vergangenen Sommer von Viktoria Berlin nach Klagenfurt gewechselt war, ist mit seiner persönlichen Leistung in dieser Saison sehr zufrieden: „Für mich persönlich war es eine echt gute und geile Saison. Ich war auch an vielen Toren beteiligt", weiß Aydin, der aber umgehend seine Kollegen ins Boot holte: „Man muss einfach mal die gesamte Mannschaft loben. Sie hat die ganze Saison sehr gut gearbeitet. Es ist einfach schön, wie gut die Mannschaft funktioniert und wie wir als Team auftreten."

Okan Aydin denkt zurzeit nicht an einen Wechsel

Dennoch weckt man mit einer derart starken Bilanz, wie sie Okan Aydin vorzuweisen hat, Begehrlichkeiten und Interesse. Mit einem Abgang möchte sich der Offensivmann zurzeit aber nicht beschäftigen: „Klar gibt es immer wieder mal Gespräche mit Beratern, aber es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, sich damit zu befassen. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag hier in Klagenfurt. Ich fühle mich extrem wohl und mir gefällt es hier sehr. Ich bin froh, ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Wenn etwas Vernünftiges bzw. ein super Angebot kommt, dann hört man sich das natürlich an. Im Fußball ist ja alles möglich, aber aktuell fühle ich mich hier extrem wohl und kann mich nicht beschweren.“

In Klagenfurt hat sich der 26-Jährige, der in seiner Jugend im Nachwuchs von Bayer Leverkusen gespielt hat, bereits gut eingelebt: „Die Infrastruktur ist toll, das Stadion ist super. Mir gefällt es hier sehr gut. Es ist keine zu große Stadt, auch keine zu kleine Stadt. Es ist wirklich schön hier am Wörthersee. Wenn ich mal nach Hause möchte, kann ich direkt von hier fliegen.“

Sollte der Aufstieg in die Tipico Bundesliga klappen, dann gäbe es in der nächsten Saison ein Kärntner Derby zwischen der Austria und dem WAC. Dieses und auch andere Spiele wären für Okan Aydin und Co eine Belohnung für eine starke Saison in der 2. Liga. „Klar würde man sich freuen, vor 10.000 bzw. 15.000 Fans zu spielen. Natürlich wäre auch ein Derby spannend", bekräftigt der 26-Jährige, der davon überzeugt ist, dass Austria Klagenfurt in der Bundesliga bestehen kann.

von Ricarda Hoy, Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media