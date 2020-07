Der SKU Ertl-Glas Amstetten muss einen schmerzhaften Abgang verkraften. Daniel Maderner wechselt ablösefrei zum SC Cashpoint Altach. Der Vertrag des 24-jährigen Ex-Nachwuchsnationalspielers bei den Niederösterreichern läuft mit Zweitliga-Saisonende aus.

Daniel Maderner erzielte 2019/20 wettbewerbsübergreifend 17 Treffer für den SKU Amstetten und bereitete fünf weitere Tore vor. Zuvor war der Mittelstürmer für den ASK Ebreichsdorf aktiv.

„Daniel Maderner bringt die nötige Wucht und Kopfballstärke mit“

Christian Möckel, Sportdirektor: "Wir haben gezielt nach einem Stürmer gesucht, der über Elemente verfügt, die wir so in unserem Spiel momentan noch nicht haben. Daniel Maderner bringt die nötige Wucht und Kopfballstärke mit. Was aber noch viel wichtiger ist: Er ist ein echter Torjäger und hat seine Qualitäten ganz klar im Sechszehner. Deshalb freuen wir uns, dass sich Daniel, trotz weiterer Angebote aus der Bundesliga, für den SCR Altach entschieden hat."

Daniel Maderner: "Für mich war nach dem Gespräch mit Christian Möckel schnell klar, dass ich die Chance, beim SCR Altach zu spielen, ergreifen möchte. Ich glaube, dass die Spielphilosophie sehr gut zu mir passt. Außerdem wird in Altach sehr professionell und akribisch gearbeitet, weshalb ich dem Verein in den kommenden Jahren viel zutraue. Ich möchte vom ersten Tag an mithelfen, dass wir erfolgreich sind und freue mich bereits darauf, die Mannschaft kennenzulernen."

Steckbrief:

Name: Daniel Maderner

Geburtsdatum: 12.10.1995

Nationalität: Österreich

Position: Mittelstürmer

Fotocredit: Harald Dostal / fodo.media