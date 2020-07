Der 25-jährige Spanier Marco Siverio Toro wechselt von CD Buzanada zum SV Horn. In der abgelaufenen Saison, die jedoch aufgrund von Corona frühzeitig abgebrochen wurde, gelangen ihm 14 Tore. Marco Toro stellte seinen Torriecher auch schon in Österreich unter Beweis. In der Saison 2018/19 spielte er beim ATSV Stadl-Paura in der Regionalliga Mitte, wo er in 27 Spielen 17 Tore erzielte.

Geschäftsführer Andreas Zinkel über den Neuzugang: „Mit Marco Toro haben wir einen Stürmer verpflichtet, der in der Vergangenheit immer wieder seine Torjägerqualitäten in verschiedenen Ligen gezeigt hat. Wir hoffen, dass er diese auch beim SV Horn zum Ausdruck bringen kann und freuen uns schon auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison mit ihm!“

von Ligaportal, Foto: SV Horn