Markus Pink verlässt den FC Flyeralarm Admira und wechselt in die 2. Liga zu Austria Klagenfurt. „Das ist nicht nur für den Verein, sondern auch für unsere Fans eine tolle Sache. Markus Pink ist in Klagenfurt geboren und hat seine Klasse als junger Kerl schon bei der Austria unter Beweis gestellt“, freut sich Klagenfurt-Sportdirektor Matthias Imhof, der sich sicher ist, dass Pink "für unsere Mannschaft mit seiner Qualität und Erfahrung einen großen Gewinn darstellt."

"Er hat das Zeug, eine Identifikationsfigur für unseren Verein zu sein"

Pink absolvierte insgesamt 144 Einsätze in der Bundesliga, dabei gelangen ihm 23 Treffer und 15 Assists. Hinzu kommen 69 Partien mit 35 Toren und elf Vorlagen in der 2. Liga.

„Markus Pink bringt nicht nur sportlich richtig Klasse mit, ist körperlich stark und kaltschnäuzig vor dem Kasten, was uns ja in der vergangenen Saison in einigen Spielen gefehlt hat. Er hat darüber hinaus auch das Zeug, eine Identifikationsfigur für unseren Verein zu sein“, sagt Klagenfurt-Trainer Robert Micheu.

Pink ist nach Tormann Phillip Menzel (VfL Wolfsburg), Kwabe Schulz (Viktoria Berlin) und Thorsten Mahrer (SV Mattersburg) der vierte Neuzugang bei Austria Klagenfurt. „Ich bin total happy, dass es mit der Rückkehr nach Hause geklappt hat. Jetzt legen wir los und hauen alles raus, um die Austria nach oben zu bringen. Da gehört der Verein auf jeden Fall hin", so der gebürtige Kärntner Pink.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media