Nunmehr steht offiziell fest, dass Wacker Innsbruck und Thomas Grumser getrennte Wege gehen. Wie die Tiroler in einer Pressemitteilung bekannt geben, haben mehrere Gesprächsrunden nicht zu einer Einigung geführt. Man habe Grumser die Funktion als „Junioren Cheftrainer und Talente Koordinator" angeboten, doch hierfür fehlen aktuell noch an organisatorischen und infrastrukturellen Voraussetzungen, heißt es in der Aussendung. Deswegen sei es zur Trennung gekommen.

Sportvorstand Alfred Hörtnagl: „Wir bedanken uns bei Thomas Grumser für seinen tollen Einsatz und die Gespräche in den letzten Wochen. Eine Trennung ist immer schmerzvoll, doch wir tun dies mit großer Wertschätzung. Wir haben im Nachwuchsbereich viel vor und wollen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die infrastrukturellen und organisatorischen Voraussetzungen jedoch noch nicht gegeben, um jene sinnstiftende Rolle zu definieren, die Thomas (Anm. Grumser) und wir uns vorstellen. Das heißt aber nicht, dass das in Zukunft nicht doch einmal der Fall sein könnte.“

Ex-Coach Thomas Grumser: „Ich habe immer gesagt, dass Wacker Innsbruck mein erster Ansprechpartner ist, wenn es um meine Zukunft geht. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es aufgrund unserer Struktur leider kein passendes Betätigungsfeld, das Wacker Innsbruck einen entsprechenden Mehrwert beschert. Ich werde dieses Jahr für meine persönliche Weiterbildung und -entwicklung nutzen. Natürlich kann ich mir gut vorstellen, wieder für den Verein zu arbeiten und dabei zu helfen Wacker Innsbruck weiterzuentwickeln. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals beim Verein für das entgegengebrachte Vertrauen, meinem Trainerteam, der Mannschaft und vor allem den Fans für die unglaubliche Leidenschaft und großartige Unterstützung bedanken."

von Ligaportal, Foto: GEPA/Hpybet