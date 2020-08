Der Floridsdorfer Athletiksport-Club präsentierte am Donnerstag seinen fünften Neuzugang in diesem Sommer. Der 28-jährige Stürmer Nils Zatl, der zuletzt beim kasachischen Erstligisten FK Taraz und zuvor beim zypriotischen Erstligisten Doxa Katokopias unter Vertrag stand, verstärkt ab sofort die Offensive der Wiener. In der Saison 2016/17 kickte Zatl für den SV Horn.

"In vielerlei Hinsicht ein Gewinn"

„Ich freue mich, dass ich wieder nach Österreich zurückkehren und mich hier beim FAC in der 2. Liga beweisen kann. Aleksandar Gitsov kenne ich noch aus meiner Zeit in Horn, mit Miron Muslic habe ich in der Saison 2010/11 sogar noch gemeinsam beim ATSV Sattledt zusammengespielt. Dass er mich jetzt trainiert, ist eine klasse Sache und hat auf jeden Fall eine Rolle bei meiner Vertragsunterzeichnung gespielt“, wird der gebürtige Oberösterreicher in einer Aussendung zitiert.

FAC Manager Sport Lukas Fischer meint zum Neuzugang: „Nils ist für uns in vielerlei Hinsicht ein Gewinn, denn er bringt nicht nur eine Menge Erfahrung mit sich, sondern ist ein absoluter Charakterspieler. Durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in der Offensive ist er eine Bereicherung für unsere Mannschaft.“

von Ligaportal, Foto: FAC