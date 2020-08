Der SV Horn hat mit Luka Bilobrk einen erfahrenen Torhüter verpflichtet. Der 35-jährige kroatisch-bosnische Doppelstaatsbürger wechselt vom FK Radnik Bijeljina (1. bosnische Liga) ins Waldviertel. Der knapp zwei Meter große Schlussmann begann seine Karriere in seiner bosnischen Heimat bei NK Travnik.

Nach einem einjährigen Engagement in Kroatien kehrte er im Jahr 2009 wieder in seine Heimat zurück. Die längste Zeit in seiner Karriere verbrachte Luka Bilobrk bei NK Siroki Brijeg, wo er auf insgesamt 187 Pflichtspieleinsätze kam, darunter auch 13 Einsätze in der Europa League Qualifikation. In der Saison 2019/20 war er Stammtorhüter bei FK Radnik Bijeljina.

In der höchsten bosnischen Liga brachte es Luka Bilobrk auf 209 Einsätze.

„Durch die schwere Verletzung von Sebastian Gessl sind wir gezwungen auf dieser Position Verstärkung zu holen. Mit Luka Bilobrk haben wir einen routinierten Tormann geholt, der seine Erfahrung sowohl im Training als auch im Spiel positiv in unsere Mannschaft einbringen wird“, erklärt Andreas Zinkel, Geschäftsführer des SV Horn.

Vertrag mit Simon Kronsteiner wurde verlängert

Zudem konnte der Vertrag von Simon Kronsteiner verlängert werden: Das Eigengewächs des SV Horn war nach dem Achillessehnenriss von Gessl im Februar der Stammtorhüter in der Frühjahrssaison und kam in der abgelaufenen Spielzeit zu 14 Einsätzen. Außer einer halbjährigen Unterbrechung, in der Simon Kronsteiner beim Nachwuchs des SK Rapid spielte, war er ausschließlich beim SV Horn aktiv. Seit Jänner 2017 ist der 21-jährige Schlussmann ein fixer Bestandteil der Kampfmannschaft.

„Wir freuen uns, dass Simon weiterhin unserem Verein die Treue hält. Simon ist ein Spieler, der aus unserem eigenen Nachwuchs kommt und sich jetzt mit einem sehr erfahrenen Tormann den Kampf um die Nummer ,,Eins“ im Tor liefern wird“, betont Zinkel.

Foto: SV Horn