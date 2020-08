Ex-St. Gallen-Legionär Peter Tschernegg spielt ab sofort für den GAK. Zuletzt kickte der gebürtige Steirer unter Markus Schopp beim TSV Hartberg und stand dabei aufgrund einer Verletzung nur bei neun Bundesliga-Partien auf dem Platz. Beim GAK unterzeichnet der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis Sommer 2021.

Insgesamt hat Tschernegg 105 Bundesliga-Partien sowie 47 Spiele in der 2. Liga in seiner Karriere absolviert. Außerdem bestritt der 28-Jährige 31 Partien in der Schweizer Super League.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller