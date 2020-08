Der Floridsdorfer Athletiksport-Club kann auch in der kommenden Saison mit Marco Krainz planen. Der 23-jährige Mittelfeldroutinier, der im Jänner 2020 von Austria Lustenau zum FAC gewechselt war, unterschreibt für eine weitere Saison bei den Floridsdorfern.

„Wir wollten auf der zentralen Mittelfeldposition unbedingt noch einen erfahrenen und routinierten Führungsspieler verpflichten. Marco kennt den Verein und viele Spieler noch aus der vergangenen Saison, hat sich schon damals unglaublich schnell integriert und ist für uns daher ein absoluter Wunschspieler für die kommende Saison gewesen. Es freut uns sehr, dass er für ein weiteres Jahr unterschrieben hat“, freut sich FAC-Manager-Sport Lukas Fischer über die weitere Zusammenarbeit.

Marco Krainz selbst sagt: „Ich hatte bereits in der Sommerpause einige sehr gute Gespräche mit Lukas Fischer, aber auch mit dem neuen Trainer Miron Muslic. Beide haben mir signalisiert, dass sie mit mir sehr gerne in eine weitere Saison gehen möchten. Ich bin glücklich, ein weiteres Jahr in Floridsdorf zu spielen.“

Foto: FAC