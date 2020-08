Der FC Blau-Weiß Linz schlägt neuerlich auf dem Transfermarkt zu und verpflichtet Innenverteidiger Fabio Strauss. Nach dem Doppelschlag am Mittwoch (Felix Strauß und Marcel Schantl) und der Vertragsverlängerung von Lukas Tursch am gestrigen Donnerstag gibt es heute neuerlich Personal-News aus der Stahlstadt.

Wawra: "Haben einen Transfer-Coup gelandet"

Fabio Strauss kommt ablösefrei von der Admira zum FC Blau-Weiß Linz. Für die Südstädter hat es der 1,95 Meter-Hüne in den letzten vier Jahren auf über 70 Einsätze in der höchsten österreichischen Spielklasse gebracht.

Sportdirektor Tino Wawra zum Transfer: "Ich glaube, dass wir mit Fabio noch einmal einen echten Transfercoup gelandet haben, welcher für Blau-Weiß nicht alltäglich ist. Wir bekommen einen Spieler mit unglaublicher Erfahrung, der aber trotzdem noch in einem jungen Alter ist. Wir haben geschaut, dass wir insgesamt in der Mannschaft auch "größer" werden, um unter anderem auch bei Standards gefährlicher werden zu können - da passt er mit seinen 1,95m perfekt ins Profil und gibt uns damit gerade im Kopfballspiel deutlich mehr Möglichkeiten. Fabio passt auch charakterlich super in die Mannschaft, das hat er in der kurzen gemeinsamen Zeit jetzt schon bewiesen. Mit seinem Auftritt im Test gegen die Young Violets hat er auch gleich ein echtes Ausrufezeichen gesetzt."

Neuzugang Fabio Strauss sagt über seinen Wechsel in die Stahlstadt: "Ich freue mich riesig, dass ich bei Blau-Weiß unterschrieben habe und kann es kaum erwarten, dass es jetzt endlich losgeht. Ich bin von der Qualität der Mannschaft und des gesamten Staffs überzeugt und ich glaube auch, dass wir in der Liga damit eine sehr gute Rolle spielen werden."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media