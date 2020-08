Der GAK hat ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Stephan Palla einen weitgereisten und routinierten Spieler verpflichtet. 132 Spiele in der Bundesliga sowie 45 in der 2. Liga und dazu acht Partien in der Europa League (inkl. Quali-Spiele) hat der 31-Jährige vorzuweisen.

Seine Karriere begann der Sohn eines Ungarn und einer Philippinin in Mauerbach. Zu Beginn der Saison 1998/99 wechselte Palla zur Jugend von Rapid, wo er alle Stationen durchlief. Am 29. März 2008 kam er zu seinem ersten Kurzeinsatz in der Bundesliga. Anschließend war Palla oftmals verlieren. Etwa an den FC Lustenau, den slowakischen Klub Dunajska Streda sowie an die Admira, ehe er zum WAC wechselte. Im Sommer 2018 folgte der Transfer nach St. Pölten.

Im Winter 2018 schloss sich der Verteidiger Palla dem thailändischen Klub Buriram United an. Nun folgte die Rückkehr nach Österreich.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media