Der Floridsdorfer AC hat mit Nico Pichler einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der zentrale Mittelfeldspieler stand zuletzt beim nunmehr ehemaligen Bundesligisten SV Mattersburg unter Vertrag und kam hauptsächlich in der zweiten Mannschaft der Burgenländer zum Einsatz.

FAC-Manager Sport Lukas Fischer zum Transfer: „Wir sind auf Nico insbesondere auf Grund seiner Einsätze in der tipico Bundesliga aufmerksam geworden und waren uns recht schnell einig, dass er ein Spielertyp ist, der uns weiterhelfen kann. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner fußballerischen Qualität sehr gut in unsere Mannschaft passt und er sich hier beim FAC gut weiterentwickeln kann.“

Nico Pichler kam über die Jugend des SK Sturm Graz in die Akademie des SV Mattersburg, wo er sich von der U15 bis in die Bundesliga-Mannschaft der Burgenländer spielte. In der Saison 2019/20 kam der gebürtige Steirer, der die Mattersburg-Amateure ein halbes Jahr als Kapitän auf den Platz führte, zu fünf Einsätzen bei den Profis in der tipico Bundesliga.

