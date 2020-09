Der SK Austria Klagenfurt hat die Führungsriege für den Profibereich neu aufgestellt: Wie der Zweitligist am Dienstag bekannt gibt, wird Harald Gärtner (51) in die Geschäftsführung berufen und rückt an der Spitze des Vereins an die Seite von Sportdirektor Matthias Imhof (52).

Austria Klagenfurt holt erfahrenen Ex-Geschäftsführer vom FC Ingolstadt

Imhof war bereits in der vergangenen Saison als sportlicher Berater für die Violetten tätig und maßgeblich an der Zusammenstellung des so erfolgreichen Kaders beteiligt. „Matthias war selbst Bundesliga-Profi, hat nach seiner aktiven Karriere dann als Nachwuchs-Chef des TSV 1860 München hervorragende Arbeit geleistet und kennt das Geschäft aus verschiedenen Perspektiven. Er verantwortet den sportlichen Bereich“, sagt Gesellschafter Zeljko Karajica.

Gärtner war von 2007 bis März 2019 in Deutschland beim FC Ingolstadt als Geschäftsführer tätig, dort in dieser Ägide unter anderem für die Bereiche Sport, Finanzen, Marketing und Kommunikation zuständig. Der Ex-Profi war in vorderster Front an der Strukturierung des erst 2004 gegründeten Vereins beteiligt, baute das Stadion (Audi-Sportpark), das Nachwuchs-Leistungszentrum, die Scouting-Abteilung und die Fußballschule auf. Unter seiner Regie stiegen die Bayern in die Bundesliga (2015) sowie zweimal in die 2. Liga (2008, 2010) auf.

Karajica: "Gärtner der perfekte Mann für die Austria"

„Wir sind sehr stolz darauf, dass Harald Gärtner unser Team verstärkt. Mit dieser Verpflichtung setzen wir einen Meilenstein auf unserem Weg, die Strukturen des Vereins zu professionalisieren. Mit seiner Erfahrung und großen Expertise in unterschiedlichen Bereichen im Profifußball ist Harald Gärtner der perfekte Mann für die Austria", betont Zeljko Karajica.

„Die Gespräche waren sehr offen und vertrauensvoll, da hat es mich sofort gepackt. Es ist eine spannende Aufgabe, einen Verein wie Austria Klagenfurt mit dieser Tradition und diesen Möglichkeiten nach schweren Jahren wieder nach oben zu führen. Da gehört der Klub hin und das ist unsere klare Ambition“, sagt Harald Gärtner.

Für ihn ist Österreich im Übrigen kein neues Pflaster. Nach Profi-Stationen in Deutschland bei Fortuna Düsseldorf, dem SV Meppen und Hannover 96 stand er für eine Saison beim FC Admira Wacker unter Vertrag, spielte dort zusammen mit Austria-Trainer Robert Micheu. Nun führt ihn der Weg nach Kärnten: „Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und bin fest davon überzeugt, dass eine richtig gute Zeit vor uns liegt. Es wird sehr hart und mit großem Fleiß daran gearbeitet, die Austria professionell aufzustellen, Strukturen zu schaffen und das Vertrauen zurückzugewinnen. Doch um unsere Ziele zu erreichen, benötigen wir die Unterstützung aller – unserer Fans, aber auch der Politik und Wirtschaft in der Region. Wenn wir an einem Strang ziehen, wird Klagenfurt eine wichtige Rolle im österreichischen Fußball einnehmen können.“

Foto: SK Austria Klagenfurt