Der SV Horn baut in der kommenden Saison auf die Torjäger-Qualitäten von Patrik Eler. Der gebürtige Slowene kommt von Austria Lustenau ins Waldviertel. Der 29-jährige Stürmer hat eine beeindruckende Torquote in der 2. Liga aufzuweisen: In seinen bisherigen 77 Einsätzen erzielte er 47 Tore.

Geschäftsführer Andreas Zinkel freut sich über den gelungenen Transfercoup: „Mit Patrik Eler haben wir den absoluten Wunschspieler verpflichten können. Patrik hat in Österreich seine Treffsicherheit bei mehreren Vereinen unter Beweis gestellt und wird mit seiner Erfahrung helfen unsere Ziele zu erreichen!“

Foto: SV Horn