Aufgrund der weiterhin angespannten Corona-Situation konnte der SK Vorwärts Steyr in diesem Sommer nur ein einziges Testspiel bestreiten. Dieses ging am heutigen Sonntag beim deutschen Zweitligisten Jahn Regensburg klar mit 1:4 verloren.

Die erste Halbzeit verläuft ausgeglichen, beste Möglichkeit für die Rot-Weißen ist eine Einzelaktion von Neuzugang David Paz, Torhüter Kunz hält (39.). Nach dem Seitenwechsel haben die Steyrer eine schwache Phase, diese wird von den Deutschen zu drei Treffern genützt. Medineli trifft per Flachschuss ins lange Eck zum 1:0 (52.), Caliskaner erhöht per Doppelpack auf 3:0 (53., 61.).

Danach wechselt Trainer Willi Wahlmüller durch und lässt im 4-1-4-1-System weiterspielen. Kurz vor Schluss bekommt Robin Mayr-Fälten im Strafraum den Ball an die Hand, Weidinger verwertet den Elfmeter sicher zum 4:0 (88.). Vorwärts kommt noch zum Ehrentreffer, Orhan Vojic staubt nach einem Torhüter-Patzer zum 4:1 ab (90.).

Trainer Willi Wahlmüller: "Unsere Fehler wurden heute bestraft. In der Viertelstunde nach der Pause waren wir nicht fokussiert. Das Spiel war in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe, auch nach den vielen Wechsel in der zweiten Halbzeit haben wir uns gut dagegen gestemmt. Wir haben letztlich zu viele Fehler gemacht, die zu Gegentoren geführt haben. Im Cup am Mittwoch und in der Meisterschaft dürfen uns diese Sachen nicht passieren."

Nicolas Wimmer: "In der Corona-Phase hatte ich lange Zeit, um wieder auf mein Level zurück zu kommen. Die Verletzung ist jetzt elf Monate her, ich bin wieder voll fit. Ich freue mich, wieder bei der Mannschaft zu sein."

SSV Jahn Regensburg - SK Vorwärts Steyr 4:1 (0:0)

Regensburg (4-2-3-1): (Kunz (46. Weidinger); Köppel (82. Dobruna), Baack, Vogl, Herzig; Zempelin, Moritz (64. Ziegler); Hoffmann (82. B. Fischer), Caliskaner (74. Becker), Medineli (74. Wähling); Schneider (64. Stowasser). Trainer: Mersad Selimbegovic.

Steyr (4-4-2): Staudinger (46. Hüttner); Halbartschlager (46. P. Fischer), Prada, Wimmer (64. Pasic), Fahrngruber (64. Drga); Brandstätter (74. P. Bilic), Himmelfreundpointner, Hofstätter (64. Mayr-Fälten), Mustecic (64. Ablinger); Paz (64. Vojic), Martinovic (64. Jawadi). Trainer: Wilhelm Wahlmüller.

Torfolge: 1:0 (52.) Medineli, 2:0 (53.) Caliskaner, 3:0 (61.) Caliskaner, 4:0 (88./Elfmeter) Wähling, 4:1 (90.) Vojic (Prada).

Gelbe Karten: Halbartschlager (22. Foul), Mayr-Fälten (87. Handspiel).

Foto: Harald Dostal/fodo.media