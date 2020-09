Der FAC setzt seine Einkaufstour munter fort und holt einen alten Bekannten zurück nach Wien-Floridsdorf. Wenige Tage vor dem Liga-Auftakt kehrt Flavio dos Santos zum FAC zurück. Der 24-Jährige hatte bereits von 2015 bis 2018 für die Floridsdorfer gekickt.

"Mit seiner positiven und erfrischenden Art war er auch neben dem Platz schon immer eine große Bereicherung"

FAC Manager Sport Lukas Fischer zur Rückkehr des Publikumslieblings: „Die Rückkehr von Flavio freut uns auf allen Ebenen. Mit seinen flexiblen Einsatzmöglichkeiten in der Offensive ist er nicht nur sportlich ein Gewinn für unsere Mannschaft, mit seiner positiven und erfrischenden Art war er zudem auch neben dem Platz schon immer eine große Bereicherung und erfreut sich nicht ohne Grund einer großen Beliebtheit bei unserem FAC und in ganz Floridsdorf. Ich freue mich, dass wir ihn wieder im FAC-Dress sehen werden.“

„Ich freue mich sehr, wieder beim FAC zu sein. Seit ich in Österreich bin, habe ich mich in Floridsdorf und beim FAC am wohlsten gefühlt. Darum bin ich sehr glücklich, wieder hier zu sein“, sagt Flavio dos Santos. Der Stürmer kam im Sommer 2015 von den Admira Juniors zum FAC und absolvierte in drei Jahren 72 Partien für den Floridsdorfer AC. Nach Zwischenstationen bei der SV Ried, dem SKU Amstetten und dem SV Stripfing kehrt der gebürtige Kapverdier nun nach Floridsdorf zurück.

von Ligaportal, Foto: FAC