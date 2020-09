Der SC Austria Lustenau hat ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und verpflichtet mit Haris Tabaković einen Mittelstürmer mit internationaler Erfahrung. Der gebürtige Schweizer kickte zuletzt in der 1. ungarischen Liga für Diósgyőri VTK und Debreceni VSK. 2018 war er bei Debreceni Top-Scorer. In Lustenau unterschreibt er einen Zweijahresvertrag.

Der 26-jährige wurde im Nachwuchs der BSC Young Boys ausgebildet und schaffte als 19-jähriger den Sprung in den Profi-Kader der Berner. 2016 wechselte er nach drei Spielzeiten zu den Grasshoppers Zürich. Insgesamt brachte es der Mittelstürmer auf 56 Einsätze in der Schweizer Super League.

Mit dem Zürcher Traditionsclub und den Young Boys trat Tabaković auch insgesamt fünf Mal in der Europa League Qualifikation an und erzielte dabei einen Treffer. 2017 zog es den Schweizer mit bosnischen Wurzeln dann erstmals ins Ausland nach Ungarn.

Haris Tabaković ist zudem mehrfacher Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler. Für die U21-Nationalmannschaft erzielte der 26-jährige in 15 Spielen sechs Treffer.

Haris Tabaković: „Ich bin glücklich hier in Lustenau zu sein und kann es kaum erwarten loszulegen. Ich freue mich darauf – speziell nach der Corona-Pause - einfach wieder Fußball zu spielen und hoffe, dass ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung und hoffentlich vielen Toren weiterhelfen kann. Wir sind alle sehr ambitioniert und wollen gemeinsam eine bessere Saison spielen als im letzten Jahr.“

Foto: SC Austria Lustenau