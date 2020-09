Der SK Austria Klagenfurt baut sein Engagement im Mädchen- und Frauenfußball weiter aus und meldet zur Saison 2021/22 eine Kampfmannschaft zum Spielbetrieb an. Als Trainerin wurde Ex-Nationalspielerin Nike Winter engagiert, die schon am kommenden Montag zur Sichtung ins Wörthersee-Stadion einlädt. Das gibt der Zweitligist am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.

Austria Klagenfurt baut das Engagement im Frauenfußball weiter aus. Nachdem bereits in der laufenden Serie einige Mädchen in einer gemischten U15 für die Violetten um Punkte kämpfen, meldet der Verein für die kommenden Saison 2021/22 eine Kampfmannschaft zum Spielbetrieb an. Im Hinblick darauf findet am Montag ein Sichtungstraining mit Ex-Nationalspielerin Nike Winter statt.

Wer will für die Austria auflaufen? Interessierte Fußballerinnen der Jahrgänge 2005, 2006 und 2007 sind herzlich eingeladen, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich für einen Platz im künftigen Aufgebot des Trainer-Duos Nike Winter und Adnan Karic zu empfehlen.

Am Montag (21. September) beginnt das Abenteuer, Treffpunkt ist am Wörthersee-Stadion (Einfahrt: Siebenhügelstraße) um 17.30 Uhr. Das Training findet dann von 18 bis 19.30 Uhr statt. Anmeldungen nimmt Nike Winter telefonisch, per WhatsApp oder SMS unter 0699-19478988 entgegen.

Die Trainerin, gebürtig aus Klagenfurt, blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, stand unter anderem in Deutschland bei USV Jena, bei Sturm Graz, Rekordmeister USC Landhaus und zuletzt beim italienischen Spitzenklub UPC Tavagnacco unter Vertrag. Die 30-Jährige absolvierte zudem 21 Länderspiele für das ÖFB-Team.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei der Austria Klagenfurt und bin fest davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, fußballbegeisterte Mädchen und Frauen aus Kärnten für den Aufbau weiterer Mannschaften zu begeistern“, sagt Nike Winter, die auf großen Zuspruch beim Sichtungstraining hofft: „Ich kann versprechen, dass wir zusammen viel Spaß haben werden.“

Foto: GEPA/Red Bull Media, Grafik: Ligaportal