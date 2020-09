Trainerwechsel in der 2. Liga: Wie der SV Horn am Mittwoch bekannt gibt, wurde der Vertrag mit Chefcoach Alexander Borodjuk im beiderseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Alexander Borodjuk habe "ein sehr attraktives Angebot einer Nationalmannschaft bekommen und will sich ab sofort auf diese neue Aufgabe konzentrieren", heißt es in einer Aussendung.

Genadi Petrov übernimmt interimistisch

Wie schon gegen Ende der letzten Saison übernimmt wieder der jetzige Co-Trainer Genadi Petrov interimistisch das Amt der Cheftrainers beim SV Horn.

Alexander Borodjuk war erst in diesem Sommer als neuer Trainer der Horner vorgestellt worden. Der gebürtige Russe war von 2002 bis 2005 Assistent-Coach der russischen Nationalmannschaft. Im Jahr 2006 übernahm er interimistisch das Amt des Cheftrainers der A-Nationalmannschaft und war zudem auch hauptverantwortlich für das U-21 Team aus Russland. Danach war er bis 2012, unter Guus Hiddink und Dick Advocaat, Co-Trainer der russischen A-Nationalmannschaft. Während seiner Trainerlaufbahn mit dem Nationalteam gelangen ihm drei Teilnahmen an Europameisterschaften sowie der Gewinn der EM-Bronze-Medaille 2008. Im Jahr 2014 fixierte Alexander Borodjuk mit Torpedo Moskau den Aufstieg in die 1. russische Liga. Mit Kairat (Kasachstan) gelang ihm 2016 der Sieg des Supercups. Zudem war er Cheftrainer der kasachischen Nationalmannschaft (2016-2018).

Foto: SV Horn/Karl Stöger