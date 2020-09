Der FC Wacker Innsbruck hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und das brasilianische Talent João Luiz Soares Alves (kurz: Joao Luiz) verpflichtet. Der 21-jährige Flügelspieler erhält beim Tiroler Traditionsverein einen Dreijahresvertrag, inklusive Option auf ein weiteres Jahr. "Die Spielberechtigung ist bereits beantragt und folgt in Kürze", schreibt der FC Wacker in einer Aussendung am Donnerstag.

Hörtnagl: "Wir sind von seinem Potential überzeugt"

João Luiz (*16.02.1999) startete seine fußballerische Laufbahn bei EC Cruzeiro Belo Horizonte. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften und konnte sich in weiterer Folge mit der U20 den „Supercopa do Brasil“ Titel sichern. 2019 wechselte er nach Portugal zum FC Alverca in die dritte portugiesische Liga. Er bestritt zunächst Spiele in der zweiten Mannschaft, bevor er auf insgesamt sieben Spiele (Anm. fünf in der Liga + zwei im Cup) für die erste Mannschaft kam. Zuletzt war er beim SCR Altach als Testspieler und nun folgt der Schritt zum FC Wacker Innsbruck.

Alfred Hörtnagl: „João hat in den vergangenen Wochen bei uns bereits auf Probe mittrainiert und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir sind von seinem Potential überzeugt, darum haben wir ihn mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Er ist in der offensive sehr variabel einsetzbar und wird unsere Mannschaft mit seinem Tempo und seinen technischen Fähigkeiten verstärken.“

João Luiz: „Die Mannschaft hat mich bereits während meiner Probetrainings sehr gut aufgenommen. Ich habe in den Einheiten alles gegeben, um mich zu empfehlen und bin nun sehr glücklich in Innsbruck diese Chance zu bekommen.“

von Ligaportal, Foto: FC Wacker Innsbruck/Zorz