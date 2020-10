Nach dem Abgang von Trainer Alexander Borodjuk hat der SV Horn am Freitag seinen neuen Chefcoach bekannt gegeben: Mit Davor Mladina verpflichten die Waldviertler einen Trainer mit reichlich Erfahrung. „Ich bin glücklich, dass ich nach knapp 30 Jahren wieder nach Österreich zurückkehre und hoffe die gemeinsamen Ziele mit dem Verein erreichen zu können", sagt Davor Mladina über seine neue Aufgabe.

In seiner bisherigen Trainerlaufbahn coachte Mladina mehrere Vereine in Kroatien sowie in Bosnien und Herzegowina. Dabei gelang ihm mit HNK Vukovar, NK Marsonia, HNK Cibalia und NK Hrvatski Dragovoljac jeweils der Aufstieg in die höchste kroatische Liga. Mit HNK Orasje feierte er im Jahr 2006 den Sieg im bosnischen Cupbewerb. Seine letzte Trainerstation war HNK Cibalia Vinkovci in der 2. kroatischen Liga.

Als Spieler war Davor Mladina bereits in Österreich tätig. Von 1990 bis 1992 spielte er unter anderem beim Wolfsberger AC und bei FC Voest Linz.

Mit Ivor Horvat und Luka Bilobrk trifft Davor Mladina auch auf altbekannte Gesichter. Beide Spieler hat er während seiner Trainerlaufbahn schon trainiert.

„Mit Davor Mladina haben wir einen Trainer verpflichtet, der Österreich Bezug hat und in den höchsten Ligen Kroatiens und Bosniens langjährige Erfahrung gesammelt hat. Seine positive und erfrischende Art hat uns neben seinen fachlichen Qualitäten überzeugt und wir hoffen auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit“, erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Vertrag mit Jon Sporn wurde einvernehmlich aufgelöst

Den SV Horn verlassen wird hingegen der Sommerneuzugang Jon Sporn. Der Slowene wechselt in seine Heimatstadt, zum amtierenden slowenischen Meister NK Celje.

Foto: Harald Dostal/fodo.media