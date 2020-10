Der FC Wacker Innsbruck hat mit UNIQA einen neuen Premiumpartner Land gezogen. Die Sponsoringvereinbarung wurde auf zwei Jahre abgeschlossen. Im Speziellen fokussiert sich das Sponsoring auf das Regionalliga- und Damenteam, wo das Logo von UNIQA auch bei beiden Teams auf den Trikots sichtbar sein wird. Zudem wird UNIQA bei den Heimspielen des FC Wacker Innsbruck II mittels Branding zu sehen sein.

Manfred Miglar (Landesdirektor UNIQA Tirol): "Sport ist uns als UNIQA ein großes Anliegen. Der neue Weg des FC Wacker Innsbruck gefällt uns sehr, diesen möchten wir nun mitgehen. Die breite Aufstellung des Vereins hat uns überzeugt: Diese reicht von der Ausbildung junger Talente im Nachwuchs über die Herren II in der Regionalliga Tirol bis hin zu den Profis sowie den beiden Damenmannschaften."

Joachim Jamnig (Präsident FC Wacker Innsbruck): „UNIQA ist ein Unternehmen, das nicht nur in Tirol und Österreich sehr bekannt ist, sondern auch über die Grenzen hinaus ein sehr hohes Ansehen genießt. Dass sich so ein Unternehmen entscheidet bei uns Partner zu werden, erfüllt mich mit sehr viel Stolz und Freude. Ich hoffe die Partnerschaft wird von beidseitigem Nutzen sein und bedanke mich für die Unterstützung in den kommenden beiden Jahren.“

Foto: FCW/Pauli