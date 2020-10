Knalleffekt in der 2. Liga: Wie die Kronen Zeitung und NÖN am Mittwoch berichtet, ist Davor Mladina, der erst am 1. Oktober als neuer Cheftrainer des SV Horn präsentiert wurde, bereits wieder Geschichte. Der 60-jährige Kroate war damit nur sechs Tage im Amt. Hintergrund der skurrilen Entscheidung sollen Probleme mit dem neuen Geldgeber und Partner "UFA Media" sein.

"Gibt seitens des Vereins bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Freigabe"

„In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass die Zusammenarbeit aus unterschiedlichsten Gründen alles andere als einfach ist", sagt Andreas Zinkel, Geschäftsführer des SV Horn, gegenüber der NÖN. Demnach habe der neue Geldgeber der Horner den neuen Coach Davor Mladina ohne Zustimmung des Vereins ins Waldviertel bestellt.

„Die Trainerpersonalie entsprach den Vorschlägen und Vorstellungen unseres Partners. Obwohl wir die fachlichen und persönlichen Qualitäten von Davor Mladina schätzen und respektieren, gibt es seitens des Vereins bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Freigabe", führt Zinkl weiter aus.

Nun befindet sich der Zweitligist bereits intensiv auf der Suche nach einem neuen Coach, der diesmal nicht von UFA Media bestellt werden soll. Ziel des SV Horn sei es, einen Trainer zu finden, der den heimischen Fußball kennt.

