Corona-Schock beim GAK: Nachdem der Zweitligist bereits am Dienstag zwei positive Corona-Testergebnisse innerhalb der Mannschaft verkündet hatte, kamen bei den gestrigen Corona-Tests fünf weitere positive Ergebnisse hinzu. "Zwei der Infizierten zeigen leichte bis mittelschwere Symptome, alle anderen sind beschwerdefrei. Betroffen ist sowohl der Kader als auch der Betreuerstab", schreiben die Rotjacken. Damit verzeichnete der GAK sieben positive Testergebnisse innerhalb weniger Tage.

GAK: "Es kann also davon ausgegangen werden, dass sich die Zahl der Infizierten nicht mehr wesentlich erhöht"

Alle nunmehr Infizierten seien am vergangenen Mittwoch "negativ auf das Coronavirus getestet" worden und am vergangenen Donnerstag gemeinsam zum Auswärtsspiel nach Salzburg angereist. Nach der Rückkehr in der Nacht auf Samstag sollen die Spieler keinen Kontakt mehr zueinander gehabt haben.

"Es kann also davon ausgegangen werden, dass sich die Zahl der Infizierten nicht mehr wesentlich erhöht. Über den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs wird in Absprache mit Labormediziner und Ärzteteam nach Auswertung einer neuerlichen Testserie im Laufe des morgigen Tages entschieden", so der GAK weiter.

Aktuell gebe es noch keinen Anlass zur Absage des Heimspiels der GAK Amateure gegen Deutschfeistritz am kommenden Samstag. Die Spiele der GAK Juniors wurden aber wegen personellen Überschneidungen und direktem Kontakt im Betreuerteam aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die betroffenen Personen werden im Rahmen des morgigen Tests mit überprüft.

Foto: Harald Dostal/fodo.media