Der SV Horn hat sich in der 2. Runde des ÖFB Cups blamiert: Der Zweitligist kassierte in der eigenen Arena eine 0:3-Niederlage gegen ASK Elektra (Wiener Stadtliga/4. Liga). Während die Horner im Laufe des Spiels zahlreiche gute Torchancen ungenützt ließen, agierte ASK Elektra in der Schlussviertelstunde eiskalt und traf binnen neun Minuten gleich drei Mal.

Zunächst traf Mario Fürthaler in der 77. Minute per Kopf zum 1:0 für die Gäste, ehe Taner Sen sechs Minuten später sehenswert auf 0:2 stellte. Weitere drei Minuten später schnürte Taner Sen nach einem Konter den Doppelpack und stellte den 0:3-Endstand her.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures