Am Samstag kam es im Rahmen der zweiten Runde im ÖFB-Cup zum Duell zwischen Wacker Innsbruck aus der 2. Liga und dem SV Stripfing aus der Regionalliga Ost. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel, taten sich aber schwer bzw. brachten sie das Leder trotz zahlreicher Chancen nicht im Tor unter. Am Ende konnten sich die Tiroler durch einen Treffer in der Schlussphase mit 1:0 durchsetzen und ziehen in die dritte Runde ein.

Die Innsbrucker übernehmen direkt das Kommando und verlagern das Spiel in den ersten fünf Minuten in die Hälfte der Stripfinger. Auch einen Eckball haben sie bereits zu Buche stehen. Die Gäste in Gelb tun sich schwer zu Beginn ins Spiel zu finden. Man hält die Innsbrucker weitestgehend gut vom Tor entfernt, Ballbesitz findet allerdings ausschließlich in der eigenen Hälfte statt. Erster Schussversuch der Stripfinger. Mit einem Distanzschuss wird Goalie Knaller beinahe am falschen Fuß erwischt. Der Ball segelt über den Schlussmann hinweg und landet auf dem Außennetz.

Nach einem Schussversuch der Hausherren bleibt Ziger verletzt am Boden liegen. Das Spiel wird für kurze Zeit unterbrochen und der Physiotherapeut eilt herbei. In der 39. Minute starkes Dribbling von Sahintürk womit er gleich drei Innsbrucker auf sich zieht und zu Fall gebracht wird. Der nachfolgende Freistoß wird allerdings von der Mauer blockiert. Zum Pausenpfiff Doppelchance für Wacker: Gleich zweimal rettet Stripfing auf der Linie. Ein zweifaches Raunen ist von den Rängen zu vernehmen gewesen. Das hätte die Führung kurz vor der Pause sein müssen. Danach geht es in die Kabinen.

Wacker versucht direkt wieder das Spielgeschehen in die eigene Hand zu nehmen. Vergleichbar zur ersten Halbzeit betreten sie wiederum bemüht den Platz. Die Innsbrucker mit mehreren Schussversuchen in dieser 55. Minute nach einem langen Einwurf. Jedoch werden allesamt von der Stripfinger Hintermannschaft abgeblockt. Nach einem Freistoß aus halblinker Position rollt der Ball erstmals über die Torlinie. Doch der Jubel währt nur kurz, denn das Schiedsrichtergespann entscheidet auf Abseits. Die Proteste der Innsbrucker sind groß. Stripfing setzt im zweiten Durchgang auf das Konterspiel.

Erfolgreich ziehen sie dieses jedoch noch nicht auf und werden immer wieder vor der Abschlussmöglichkeit gestoppt. Innsbrucks Ronivaldo erkämpft sich in der 78. Minute das Spielgerät und sprintet mit dem Ball am Fuß Richtung Tor. Jaming kommt herbei geeilt, wird angespielt, doch tritt einschussbereit am Ball vorbei. Dann Glück für Stripfing: Lattentreffer! Grujcic küsst nach einem Freistoß aus circa 20 Metern den Querbalken. Es bricht die Schlussphase an und Stripfing ist drauf und dran, die Innsbrucker mit etwas Glück in die Verlängerung zu bringen. Daraus wird aber nichts, denn es gibt Elfmeter: Nach einem Handspiel schickt Florian Jamning den Keeper in die falsche Ecke. Jetzt wirft der Regionalligist alles nach vorne. Es bleibt aber dabei. Innsbruck gewinnt mit 1:0 und jubelt über den Einzug in die nächste Runde.

von Martin Mandl/Ligaportal, Fotos: Daniel Schönherr