Nächster Corona-Fall in der 2. Liga. Wie der SK Austria Klagenfurt am Dienstag vermeldet, hat die wöchentliche PCR-Testung einen positiven Befund bei Benjamin Hadzic ergeben. Der Angreifer stand am vergangenen Freitag im ÖFB-Cupspiel in Lafnitz (4:2) nicht im Kader und hatte seither auch keinen Kontakt zu Trainer- und Betreuerstab sowie der Mannschaft. Alle anderen Personen weisen einen negativen Corona-Test auf.

Nach Rücksprache zwischen Teamärztin Dr. Christiane Loinig und den zuständigen Behörden haben sich die Violetten in häusliche Quarantäne begeben. Der Trainingsbetrieb darf fortgesetzt werden, in dieser Woche wird noch ein weiterer PCR-Test durchgeführt.

Fällt auch dieser durchgehend negativ aus, kann die Zweitliga-Partie am Freitag (18.30 Uhr) beim SV Lafnitz stattfinden. Verband und Liga sind von den Verantwortlichen des Klubs umgehend informiert worden.

„Ich hatte anfangs leichte Erkältungssymptome und mich daher schon Ende vergangener Woche vom Training abgemeldet. Mir geht es soweit gut, ich habe aber einen Geschmacksverlust festgestellt“, sagte Hadzic.

Sportdirektor Matthias Imhof ergänzt: „An erster Stelle wünschen wie Benni gute Besserung. Die anderen Spieler haben keinerlei Symptome. Wir setzen alle Maßnahmen um und warten den PCR-Test am Donnerstag ab.“

"In den kommenden Tagen werden die Profis der Austria wie auch schon im Sommer zu Beginn der Vorbereitung auf den gemeinsamen Aufenthalt in der Kabine verzichten, abseits des Fußballplatzes einen Mund-Nasen-Schutz tragen, ihre sozialen Kontakte auf den eigenen Haushalt beschränken und auch keine Fahrgemeinschaften zum Training bilden", schreibt Austria Klagenfurt.

Foto: Harald Dostal/fodo.media