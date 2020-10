Nun hat auch der SKU Ertl Glas Amstetten erstmals mit Corona-Fällen im Verein zu kämpfen. Wie der Zweitligist in einer Aussendung bekannt gibt, brachten die Covid-Tests in der letzten Oktoberwoche gleich drei positive Fälle hervor. "Diese Hiobsbotschaft gab es am gestrigen Mittwoch dabei für einen Funktionär und zwei Kaderspieler", teilt der SKU Amstetten mit.

Die nötigen Schritte des Präventions-Konzepts seien "umgehend ergriffen und neuerliche Tests angesetzt" worden versichern die Niederösterreicher. Diese Tests werden am heutigen Donnerstag durchgeführt. Der SKU informierte die Gesundheitsbehörde und schloss die betroffenen Personen vom Trainingsbetrieb aus.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media