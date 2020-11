Andreas Milot, der den SK Vorwärts Steyr bereits in den vergangenen Wochen interimistisch betreute, wird neuer Cheftrainer des oberösterreichischen Traditionsklubs. "Von der Regionalliga bis zur 2. Liga ist er als Co-Trainer bereits sieben Jahre beim SKV. Er kennt die Mannschaft mit all ihren Qualitäten wie kaum ein anderer und brennt seit Jahren für unsere Vorwärts", schreibt der Klub in einer Aussendung.

"Wir haben im Training gesehen, dass es richtig gut funktioniert und die Mannschaft hat sich schnell auf die Veränderung eingestellt. Sie finden gute Lösungen im Spiel und wir haben uns entschieden den Weg in dieser Form weiter zu gehen. Wir sind auf einem guten Weg. Schritt für Schritt werden wir voran gehen, die Mannschaft weiter stärken und attraktiven Fußball spielen", sagt Andreas Milot.

Als Co-Trainer steht ihm Markus Eitl (zuvor Trainer der Vorwärts Juniors), Athletiktrainer Markus Rammer und Tormann-Trainer Markus Bogenreiter zur Seite.

"Es freut mich sehr, dass wir den Weg, den wir in den letzten Wochen eingeschlagen haben, nun fortführen können. Mit Andreas Milot haben wir einen erfahrenen Mann, der den Klub und die Spieler bestens kennt und nun seine Ideen mit ihnen umsetzen kann. Gemeinsam mit Markus Eitl und Markus Rammer im Trainerstab haben die Leistungen der letzten Wochen gezeigt, dass die Richtung stimmt. Nun haben wir 2 Wochen Zeit intensiv mit der Mannschaft zu arbeiten und uns auf den Schlussspurt in der Herbstmeisterschaft vorzubereiten", zeigt sich der sportliche Leiter Jürgen Tröscher zufrieden.

von Ligaportal, Foto: Vorwärts Steyr