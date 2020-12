Fabian Miesenböck zählt ab sofort zum Aufgebot des SK Austria Klagenfurt. Der 27-Jährige unterschrieb heute einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Der Offensiv-Allrounder könnte schon am Freitag im Zweitliga-Gastspiel beim FC Juniors OÖ im Kader von Trainer Robert Micheu stehen.

"Mit Fabian Miesenböck setzen wir das nächste Puzzleteil"

„Mit Fabian konnten wir einen Burschen für uns gewinnen, der unser Niveau noch einmal anhebt. Er ist im besten Fußballer-Alter, bringt reichlich Erfahrung mit und kann auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof, der die Qualitäten des Zugangs wie folgt beschreibt: „Er verfügt über hohes Tempo und Spielintelligenz. Fabian ist sehr kreativ und für den Gegner unberechenbar."

In der vergangenen Saison kickte Miesenböck im Oberhaus für den SV Mattersburg, kam dabei auf 16 Einsätze (ein Tor). Zuvor stand der 1,73 Meter-Mann für den slowakischen Topklub Spartak Trvana, Wiener Neustadt, den LASK – und die Austria auf dem Platz. In Klagenfurt geboren, wurde er in der Akademie des damaligen FC Kärnten in Waidmannsdorf ausgebildet. Für ihn stehen 73 Partien in der 2. Liga (13 Treffer, elf Vorlagen), 16 Spiele (drei Treffer, zwei Vorlagen in der Fortuna Liga sowie acht Matches in der Champions-League-Qualifikation und der Europa League in der Statistik.

„Wir haben betont, dass es uns sehr wichtig ist, Spieler für uns zu begeistern, die einen Bezug zu unserem Verein haben. Das gelang im Sommer mit den Verpflichtungen von Christopher Cvetko und Markus Pink, die sich beide im bisherigen Verlauf der Saison als feste Größen erwiesen haben. Mit Fabian Miesenböck setzen wir das nächste Puzzleteil“, erklärt Imhof und betont: „Er verspürt eine hohe Identifikation mit der Austria und wird sich voll reinhauen, um dem Team zu helfen.“

Miesenböck trainierte bereits in den vergangenen Tagen als Gast in Waidmannsdorf mit, nachdem er sich zuvor schon sechs Wochen beim Bundesligisten TSV Hartberg fithalten konnte. Jetzt ist der Linksfuß froh, dass seine sportliche Zukunft vorerst geklärt ist: „Für mich ist das die perfekte Lösung, darauf hatte ich gehofft und hingearbeitet. Klagenfurt ist meine Heimatstadt, ich hatte eine immens schöne Zeit bei der Austria, an die ich nun anknüpfen will.“

Die Auftritte der Violetten hatte Miesenböck bereit in den vergangenen Wochen intensiv verfolgt, ebenso wie die jüngere Entwicklung seines Herzensklubs. „Die Mannschaft hat großes Potenzial und ich bin davon überzeugt, dass wir in der Lage sind, unser klares Ziel zu erreichen. Ich freue mich sehr, ein Teil davon zu sein und werde alles geben. Generell hat sich im Verein sehr viel getan, es herrscht eine Aufbruchstimmung, in allen Bereichen wird professionell gearbeitet.“

Foto: SK Austria Klagenfurt