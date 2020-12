Alberto Prada verlängert seinen Vertrag beim SK BMD Vorwärts Steyr frühzeitig um zwei Jahre bis 2023. „Alberto ist nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch menschlich eine absolute Bereicherung für den Verein. Seine Professionalität ist vorbildhaft für viele Entwicklungen im Klub. Sie ist gerade für junge Spieler wichtig, damit sie sehen was es braucht, um wirklich diesen Schritt zum Profi zu machen", sagt Steyr-Sportchef Jürgen Tröscher.

„Er hilft auch dabei andere Spieler, die rund um ihn spielen besser zu machen. Exemplarisch möchte ich das Vorjahresbeispiel von Dragan Marceta heranziehen, der mit ihm ein starkes Innenverteidigerduo gebildet hat. Der sehr junge Spieler profitierte von Albertos langer Erfahrung, Routine und seinem lauten Auftreten am Platz. Wir freuen uns, dass er weiterhin am Platz eine wichtige Stütze und Anführer bleiben wird“, so Tröscher weiter.

„Ich fühle mich in Steyr einfach sehr, sehr wohl. Es macht extrem viel Spaß mit den Jungs zu trainieren und zu spielen. Ich habe in Spanien und in Österreich bereits viel erlebt. Aber so wie hier war es nirgends: Es ist einfach etwas besonderes. Ich habe bei der Vorwärts alles was ich brauche, um glücklich und zufrieden zu sein“, sagt der 31-jährige Abwehrspieler.

„Wir wollen den SKV in der 2. Liga stabilisieren. Aber im Moment schauen wir von Spiel zu Spiel. Wir fühlen uns mit Andi Milot und dem ganzen Trainerteam extrem wohl. Die Entwicklung ist gut und wir sind optimistisch. Aber wir müssen noch fleißig weiterarbeiten“, so der Spanier abschließend.

Foto: Harald Dostal/fodo.media