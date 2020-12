Die heutige Zweitliga-Partie zwischen dem SV Horn und FAC muss aufgrund der Nicht-Bespielbarkeit des Spielfeldes abgesagt werden. "Im Zuge der standardmäßigen Kommissionierung zeigte sich, dass das Spielfeld aufgrund der Schneemassen heute nicht bespielbar ist. In Anbetracht der Witterung ist eine Besserung im Laufe des Tages auch nicht abzusehen", schreibt die Bundesliga in einer Aussendung am Freitag.

Die Partie wird am Samstag, 5. Dezember 2020, um 19 Uhr nachgetragen.

Foto: GEPA pictures