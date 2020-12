28 Punkte aus 12 Spielen. Der SV Lafnitz absolvierte bis dato eine herausragende Saison in der 2. Liga. In der Tabelle liegt man derzeit auf dem ersten Platz, der Aufstieg in die Tipico Bundesliga scheint möglich. Doch Lafnitz-Obmann Bernhard Loidl erklärt gegenüber der Kronen Zeitung, dass man nicht um eine Bundesliga-Lizenz ansuchen werden. "Wir sind immer noch eine 1.500-Seelen-Gemeinde, müssen die Kirche im Dorf lassen", wird der Obmann zitiert.

"Uns fehlen die Infrastruktur und die Voraussetzungen für die Bundesliga. Zum Beispiel ins Hartberger Stadion auszuweichen ist für uns nicht interessant", fährt Loidl fort.

Durch den angekündigten Aufstiegsverzicht der Oststeirer wird der Kampf um einen Platz für die Bundesliga neu angeheizt. Da auch die zweitplatzierten Lieferinger nicht aufsteigen wollen, ist Austria Klagenfurt als Dritter nun in der Pole Position. Der GAK liegt punktegleich auf Platz vier. Dahinter lauern Blau-Weiß Linz und Wacker Innsbruck mit jeweils 19 Punkten.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller