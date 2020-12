Am Samstagnachmittag traf der SK Vorwärts Steyr auf den FC Dornbirn. Die Gäste gingen als leichter Favorit ins Spiel, konnten aus dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Es sah lange sogar nach einem Sieg der Gastgeber aus. Das Spiel endete letztlich mit einem 1:1-Unentschieden.

Schnelles Tor

Erster Angriff der Vorwärts-Elf im Spiel nach drei Minuten und schon steht es 1:0, Sascha Fahrgruber bedient Josip Martinovic, sein erster Schuss wird noch abgewehrt, beim zweiten Versuch drückt Martinovic den Ball über die Linie. In der 12. Minute überrascht Florian Pritsch beinahe Steyr-Torhüter Bernhard Staudinger mit einem Schuss auf das kurze Eck, doch der Goali klärt mit Fußabwehr. Dann prüft Christoph Domig mit seinem Schuss aus 20 Meter Torhüter Bernhard Staudinger, der den Ball aber sicher festhält. Nach 22 Minuten fällt ein Schuss von Josip Martinovic etwas zu schwach aus, Goalie Lucas Bundschuh kann aufnehmen. In der 25. Minute versucht sich Lukas Fridrikas mit einem Schuss von knapp außerhalb der Strafraumgrenze, doch der Ball geht doch ein Stück am Tor vorbei. Dann wieder die Dornbirner: Eine Eckballflanke von Christoph Domig kann Bernhard Staudinger aus dem Gefahrenraum fausten. Kurz darauf ein Freistoßball von Dornbirns Christoph Domig hoch in den Strafraum der Vorwärts-Elf, doch Torhüter Bernhard Staudinger holt sich den Ball herunter. Das Spiel geht Hin und Her, weitere Tore sollten aber nicht fallen. Felix Gurschler mit einem Schussversuch, doch in Bedrängnis durch Sascha Fahrngruber geht der Ball weit am Tor vorbei. Dann erneut Dornbirn, und zwar Domig mit einer Freistoßflanke von der rechten Seite, doch Felix Gurschler kommt nicht richtig zum Kopfball, keine Gefahr für die Steyrer Hintermannschaft. Dann geht es in die Kabinen.

Ausgleich in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit beginnt gemächlicher als die erste. Steyrs Paul Sahanek in der 55. Minute mit der Möglichkeit von der rechten Seite, doch der Ball kann geblockt werden. Den Nachschuss aus 20 Meter verzieht Thomas Himmelfreundpointner. Dann Steyrs Bojan Mustecic mit einem Vorstoß auf der rechten Seite und der scharfen Flanke auf Sascha Fahrngruber der mitgelaufen ist, jedoch nicht an den Ball kommt. Dornbirn wird dann offensiver, was wohl auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Ballverlust im Mittelfeld von Vorwärts und Lukas Katnik bedient Lukas Fridrikas, dem von Alem Pasic gerade noch der Ball abgenommen werden kann. Dorbirn mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze durch Kapitän Lukas Fridrikas, der den Ball knapp über das rechte Kreuzeck zirkelt. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, steht es doch 1:1. Es gibt Elfmeter und Lukas Fridrikas trifft vom Punkt. Das Spiel endet mit einer Steyr-Chance. Freistoß von der linken Seite durch Thomas Himmelfreundpointner, doch David Gonzales Paz kommt nicht mehr an den Ball.