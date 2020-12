Der SK Austria Klagenfurt verstärkt seinen Kader mit Lennart Moser. Der 21-jährige Tormann wechselt auf Leihbasis vom deutschen Bundesligisten 1. FC Union Berlin zum aktuellen Tabellenvierten der 2. Liga und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

„Lennart ist noch ein junger Bursche, hat aber schon Erfahrungen auf hohem Niveau gesammelt. Union Berlin plant nicht umsonst langfristig mit ihm. Wir haben die Chance ergriffen, ihn in diesem Winter für uns zu gewinnen und sind davon überzeugt, dass er der Mannschaft weiterhilft“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Der neue Keeper der Austria wechselte bereits im Alter von elf Jahren in das Nachwuchsleistungs-Zentrum der „Eisernen“, durchlief bis zur U19 alle Junioren-Team des Hauptstadt-Klubs und erhielt im Anschluss daran einen Profivertrag. In der vergangenen Saison wurde er an den Regionalligisten FC Energie Cottbus verliehen. Dort empfahl er sich in der Herbstrunde mit starken Leistungen für ein Engagement beim belgischen Erstligisten Cercle Brügge.

Nachdem die Saison 2019/20 der Jupiler Pro League aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde und der Verein daraufhin alle Spieler freistellte, kehrte Moser vorzeitig zum 1. FC Union Berlin zurück. Dort war er im bisherigen Verlauf der Serie 2020/21 fester Bestandteil des Bundesliga-Kaders und gehörte viermal dem Match-Aufgebot an.

Für den Tormann stehen 45 Einsätze in der Junioren-Bundesliga, 16 Partien in der Regionalliga Nordost sowie sieben Spiele in der belgischen Meisterschaft in der Statistik. Dabei hielt er seinen Kasten 19 Mal sauber. Eine starke Bilanz, die er in Waidmannsdorf ausbauen will.

„Ich bin ein junger Spieler und brauche Praxis, um mich weiterentwickeln zu können. Als die Anfrage aus Klagenfurt kam, musste ich nicht lange überlegen. Der Verein hat ehrgeizige Ziele, das passt zu mir. Ich werde alles geben, damit wir sie gemeinsam erreichen“, blickt Moser der Aufgabe in der 2. Liga Österreichs voller Vorfreude entgegen.

Auch in Berlin ist man fest davon überzeugt, dass sich der Transfer für alle Beteiligten auszahlen wird. „Wir haben stets betont, dass wir in Lennart großes Potenzial sehen und überzeugt sind, dass er in Zukunft eine wichtige Rolle spielen kann. Im vergangenen Jahr hat er sowohl in Cottbus als auch in Brügge überzeugt, deshalb freuen wir uns, dass wir weiterhin mit Lennart zusammenarbeiten. Da es für ihn wichtig ist, auch kurzfristig Spielpraxis und weitere Erfahrungen sammeln zu können, ergibt die Leihe nach Klagenfurt für alle Seiten Sinn“, so Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union.

Zum Auftakt der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison am 4. Jänner wird der gebürtige Berliner erstmals mit seinen neuen Kollegen im Sportpark auf dem Platz stehen und den Kampf um den Platz zwischen den Pfosten annehmen. Phillip Menzel kam im bisherigen Verlauf der Serie auf neun Einsätze, Rico Sygo, kurz vor Weihnachten zum deutschen Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst gewechselt, hütete viermal den Kasten der Kärntner.

