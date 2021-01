Der SK BMD Vorwärts Steyr hat im Rahmen einer Online-Auktion, bei der elf signierte Matchworn Trikots ersteigert werden konnten, eine starke Summe von 3.260 Euro zusammengebracht. Vorwärts Vize-Präsident Michael Obermair rundet den Betrag mit seinem Unternehmen Obermair Immobilien auf € 6.000 auf. Dieser Betrag wird im Jänner an die Stadt Steyr übergeben und kommt der Kindersoforthilfe der Stadt Steyr zugute.

"Mit kleinen Beträgen wird unbürokratisch geholfen. Das Geld wird nicht in bar an die Familien ausbezahlt, sondern kommt den Kindern in Form von Sachleistungen zugute", schreibt der SK Vorwärts Steyr.

Fans und Sponsoren haben fleißig mitgesteigert. Um durchschnittlich nicht ganz € 300 gingen die Trikots an den/die Meistbietenden. Das Trikot von Abwehrchef Alberto Prada wurde um sensationelle € 700 ersteigert.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media