Gerald Scheiblehner ist nicht mehr Trainer von Zweitligist FC Juniors OÖ. "Nach einem internen Analyse-Prozess hat Präsident Franz Mayer am heutigen Sonntag Gerald Scheiblehner über diesen Schritt verständigt", heißt es in einer Presseaussendung des Vereins. Gerald Scheiblehner war seit 1. Juli 2019 Trainer der Juniors und holte in 45 Spielen 14 Siege.

"Leistungen unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen haben gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand"

Präsident Franz Mayer erklärt den Schritt: „Vor allem die Leistungen unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen haben uns gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand. Nach Weihnachten haben wir vereinsintern nach Lösungen gesucht und sind schließlich zum Ergebnis gekommen, dass Gerald nicht mehr Trainer des FC Juniors OÖ ist. Wir alle bedauern diese Entwicklung. Ich möchte mich im Namen des Vereins bei Gerald Scheiblehner für seine gute, professionelle Arbeit bedanken.“

Die ersten Gespräche mit potentiellen Trainern hätten bereits stattgefunden, gibt der FC Juniors OÖ bekannt. Der Zweitligist zeigt sich zuversichtlich, dass rechtzeitig zum Trainingsstart am 7. Jänner der neue Cheftrainer vorgestellt werden kann. „Wir erwarten uns durch einen neuen Trainer, dass unsere Spieler den absoluten Leistungswillen zeigen, damit wir mit den Abstiegsplätzen auch heuer nichts zu tun haben“, sagt Präsident Franz Mayer.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media