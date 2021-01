Der SV Lafnitz begrüßt zwei Neuzugänge in seinen Reihen: Lukas Fadinger und Tobias Koch kicken im Frühjahr leihweise für den Tabellenführer der 2. Liga. Der 20-jährige Fadinger kommt vom TSV Hartberg, für den er in der laufenden Saison erst einen Kurzeinsatz verbuchen konnte. Der 19-jährige Tobias Koch wechselt leihweise von Sturm zum SV Lafnitz. Beide Kicker waren bereits in der Vergangenheit für den SV Lafnitz aktiv.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller