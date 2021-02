Der FC Blau-Weiß Linz gibt einen Neuzugang bekannt: Kristijan Dobras unterschreibt beim Zweitligisten einen Vertrag, der vorerst bis zum 31. Mai 2021 Gültigkeit hat. Der 28-Jährige trainierte bereits seit Oktober bei den Blau-Weißen. Dobras war zuletzt bis Sommer des vergangenen Jahres in Kasachstan aktiv.

Trainer Ronald Brunmayr über den Transfer: „Es freut mich ganz besonders, dass wir nun Kristijan nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern auch in der Meisterschaft berücksichtigen können. Ich denke, dieser Schritt ist für beide Seiten eine „Win Win Situation“. Der Spieler hat eine herausragende Vita, hatte allerdings in den letzten beiden Jahren durch Verletzungen und warscheinlich auch falsche Transferentscheidungen etwas Pech. Wir wollen ihn wieder an seine alte Stärke heranführen und sein Potential voll ausschöpfen. Kristijan ist im 4-2-3-1 in der Offensive auf allen drei Positionen variabel einsetzbar und wir gewinnen mit ihm dadurch noch einmal deutlich mehr Flexibilität.“

Foto: Richard Purgstaller