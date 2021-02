Nach der witterungsbedingten Absage der Partie Lafnitz gegen OÖ Juniors müssen zwei weitere Spiele in der 2. Liga abgesagt werden. Demnach können die ursprünglich für morgen angesetzten Spiele SV Horn - SK Austria Klagenfurt und FC Dornbirn 1913 - KSV 1919 wegen der Nicht-Bespielbarkeit des Spielfeldes abgesagt werden.

"In den heute stattgefundenen Vorkommissionierungen zeigte sich, dass die Spielfelder aufgrund der aktuellen Witterung nicht bespielbar sind. In Anbetracht der Wetterlage ist eine Besserung für die morgen angesetzten Spiele nicht abzusehen, weshalb die Spiele im Sinne der bestmöglichen Planungssicherheit verschoben wurden", schreibt die Österreichische Fußball-Bundesliga in einer Aussendung.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller