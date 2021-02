Helmut Herzog, Geschäftsführer von Hofmann Personal, meint: „Unser Engagement im Fußball beruht auf einer langen Tradition, die Hofmann- Gruppe ist in diesem speziellen Bereich schon seit Jahren als Sponsor und Unterstützer tätig. Die Unternehmenseigentümerin Ingrid Hofmann und ich sind uns dabei völlig einig, dass die Welt des Fußballs mit den dazugehörigen Fans sehr gut zu unserer Unternehmensphilosophie passt, so viele Menschen als möglich in Arbeit zu bringen.“

„Mit diesem Verein verbinden mich sehr schöne persönliche Erfahrungen, ich habe für Blau-Weiß selbst im Nachwuchs gespielt. Aktuell hat sich durch den Stadion-Bau eine sehr interessante Möglichkeit für Sponsoring ergeben, die wir genutzt haben. Das Image als traditioneller Arbeiterklub passt zudem hervorragend zu unserem Unternehmen", so Helmut Herzog weiter.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media