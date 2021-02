Die Österreichische Fußball-Bundesliga hat die zuletzt verschobenen 2. Liga-Partien Lafnitz-OÖ Juniors, Dornbirn-KSV und Horn-Klagenfurt neu terminiert. Demnach finden am Dienstag, 23. Februar 2021 um 18:30 Uhr die Spiele SV Licht-Loidl Lafnitz vs. FC Juniors OÖ und FC Mohren Dornbirn 1913 vs. KSV 1919 statt. SV Horn – Austria Klagenfurt wird am Dienstag, 2. März 2021 um 18:30 Uhr nachgetragen.

Darüber hinaus hat der unabhängige Senat 5 die beantragte Stadionänderung von SV Licht-Loidl Lafnitz aus Gründen der Wettbewerbssicherheit genehmigt. Die Lafnitzer werden ihre beiden kommenden Heimspiele gegen den FC Juniors OÖ (Nachtrag 14. Runde) und gegen den FAC Wien (16. Runde, Fr. 26.02.2021) in der Wiener Neustadt Arena austragen.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller