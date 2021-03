Schlechte Nachrichten für den SK Austria Klagenfurt. Der Zweitligist muss acht bis zehn Wochen auf Lennart Moser verzichten. Der Tormann zog sich im Match am Freitag bei Blau-Weiß Linz (1:0) eine Sehnenverletzung in der Hand zu. Vorerst ist Phillip Menzel die neue Nummer eins. Das geben die Kärntner am Montag bekannt.

„Das ist wahnsinnig ärgerlich für Lennart, aber natürlich auch für uns. Wir werden ihn in der Reha unterstützen und hoffen, dass er sobald wie möglich auf den Platz zurückkehren kann“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof, der sich im engen Austausch mit dem 1. FC Union Berlin befindet: „Wir werden jetzt in Ruhe besprechen, wo Lennart operiert wird. Wir wollen für ihn die beste Lösung.“

„Wir vertrauen total auf Phillip und sind fest davon überzeugt, dass er ein sicherer Rückhalt für unsere Mannschaft sein wird. Ausfälle gehören im Fußball leider dazu, aber dafür haben wir einen guten Kader, um das auffangen zu können“, betont Imhof. Schon am Dienstag (18.30 Uhr) wird Menzel auf die Probe gestellt, dann treten die Violetten beim SV Horn an.

Foto: Harald Dostal/fodo.media