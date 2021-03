Der Floridsdorfer Athletiksport-Club hat nach der Saison 2019/20 heuer ein zweites Mal entschieden, sich für die Lizenz der Österreichischen Fußball Bundesliga zu bewerben. „Es geht uns um die Weiterentwicklung des Vereins“, sagt Geschäftsführer Christian Kirchengast in einer Vereinsaussendung.

Wie bereits im Frühjahr 2019 hat der Floridsdorfer Athletiksport-Club auch heuer um die Lizenz für die oberste Spielklasse – die tipico Bundesliga – angesucht. FAC-Geschäftsführer Christian Kirchengast zum diesjährigen Ansuchen der Bundesliga-Lizenz: „Selbstverständlich ist uns bewusst, dass wir aktuell sportlich vom Aufstieg in die tipico Bundesliga deutlich entfernt sind. Das Ansuchen um die Bundesliga-Lizenz hat für uns dennoch eine hohe Priorität, denn wir möchten uns stets an den höchsten Anforderungen messen, um in allen Bereichen Weiterentwicklungen zu erzielen. Ob wir die Lizenz abermals erhalten, entscheiden ohnehin die zuständigen Gremien der Bundesliga. Jedenfalls geben die Lizenzbestimmungen der Bundesliga klare Richtlinien vor, an denen wir uns orientieren wollen, um den gesamten Verein Stück für Stück zu professionalisieren.“

Bereits vor zwei Jahren hat der Floridsdorfer Athletiksport-Club um die Lizenz für die oberste Spielklasse Österreichs angesucht und die Auflagen zur Saison 2019/20 erfüllt.

„Wir möchten uns in diesem Zusammenhang bei all unseren Partnern und Sponsoren bedanken, die uns gerade in diesen schwierigen Zeiten rund um Corona unterstützen und in ihrer überwiegenden Mehrheit die Treue halten. Ohne diesen Rückhalt wäre unsere schrittweise Weiterentwicklung nicht möglich“, so Kirchengast.

Die Bekanntgabe der Vergabe der diesjährigen Bundesliga-Lizenzen durch die Österreichische Fußball Bundesliga erfolgt im Verlauf des Frühjahres.

Foto: Josef Parak