Der Amateurfußball steht weiterhin still und befindet sich nach wie vor in der Perspektivlosigkeit, da vonseiten der Regierung keine klaren Ansagen kommen. Nachdem auch die Regionalligen seit Monaten keine Bewerbsspiele absolvieren können, herrscht auch in der 2. Liga Unklarheit. Wird es Absteiger geben oder kommt es zu einer Aufstockung der zweithöchsten Spielklasse? Das steht noch in den Sternen.

"Ob in der 2. Liga abgestiegen wird oder ob es eine Aufstockung geben wird, ist beides noch offen", sagt Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer der APA. Im Vorjahr war nach dem Abbruch des Amateurfußballs beschlossen worden, dass eine komplett absolvierte Hinrunde für die Wertung der Saison ausreicht. Unterhalb der 2. Liga fehlen in den betreffenden Ligen noch zwischen zwei und fünf Runden, um eine Wertung vornehmen zu können.

"Ich gehe davon aus, dass wir es in den beiden Regionalligen schaffen, den erforderlichen Grunddurchgang mit 15 Runden zu Ende zu spielen", ist Christian Ebenbauer zuversichtlich.

Für eine Zulassung in der 2. Liga suchten mit Stripfing (Regionalliga Ost), Hertha Wels, Sturm Graz Amateure (beide Regionalliga Mitte) und Wacker Innsbruck II (Regionalliga West) allerdings nur vier Klubs aus den Regionalligen an. Über die Anträge entscheidet der Liga-Senat 5 bis spätestens 13. April. Bis 31. Mai wird das Verfahren abgeschlossen.

Von allen Zulassungsbewerbern aus den Regionalligen sind die Amateure von Wacker Innsbruck (11 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Kitzbühel) am schlechtesten platziert. Außerdem dürfen in der 2. Liga maximal drei "Zweierteams" von Bundesligisten spielen. Mit den Young Violets und Rapid II sind dort offiziell zwei Mannschaften engagiert. Der FC Liefering sowie die Juniors OÖ werden als eingeständige Vereine geführt.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media