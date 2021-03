Der Senat 5 der österreichischen Fußballbundesliga hat heute Nachmittag dem Antrag des SK Rapid, die Heimspiele von Rapid II im April in der Wiener Neustadt Arena auszutragen, zugestimmt. Zudem wird der FC Juniors OÖ aufgrund von notwendigen Sanierungsarbeiten in den Runden 20 (gegen den SV Horn) und 22 (gegen den SKU Ertl Glas Amstetten) von der Raiffeisen Arena in Pasching in die Huber Arena in Wels ausweichen.

Aufgrund des Spielplans in der tipico Bundesliga sowie der 2. Liga würden im April bis zu sieben Heimspiele im Allianz Stadion am Programm stehen. Um für alle Mannschaften bestmögliche Platz- als auch Spielbedingungen gewährleisten zu können, hat der SK Rapid deshalb einen Antrag auf eine Spielortverschiebung von Rapid II-Heimspielen bei der Bundesliga gestellt. Diesem hat die Bundesliga heute zugestimmt.

Die Heimspiele von Rapid II im April gegen SK Vorwärts Steyr, BW Linz und SV Horn werden daher in der Wiener Neustadt Arena ausgetragen. Im September 2019 wurde die Wiener Neustadt Arena mit dem Regionalliga-Spiel zwischen SC Wiener Neustadt und SK Rapid II eröffnet. Neben internationalen Testspielen wurden in dieser Saison auch schon Zweitliga-Spiele in der neu errichteten Arena ausgetragen.

Rapid II-Heimspiele im April:

SK Rapid II – SK Vorwärts Steyr

05. April 2021

Wiener Neustadt Arena

SK Rapid II – BW Linz

14. April 2021

Wiener Neustadt Arena

SK Rapid II – SV Horn

18. April 2021

Wiener Neustadt Arena

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller