Die am Freitag witterungsbedingt abgesagte Partie zwischen dem SV Horn und den Young Violets wird bereits am kommenden Mittwoch, 24. März 2021 um 18:30 Uhr nachgeholt. "Auf Antrag der beiden Klubs und mit Zustimmung des TV-Partners sowie des ÖFB kann dieses Spiel bereits in der kommenden Länderspielpause angesetzt werden", heißt es in einer Aussendung der Fußball-Bundesliga.

Die beiden gestern witterungsbedingt abgebrochenen Spiele zwischen FC Liefering und Juniors OÖ sowie SKU Ertl Glas Amstetten und FC Blau Weiß Linz werden in den nächsten Tagen neu angesetzt.

Die Spieltermine werden allerdings erst nach der Länderspielpause im April 2021 stattfinden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak