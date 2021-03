Das Nachtragsspiel in der 2. Liga zwischen dem SV Horn und den Young Violets musste abgebrochen werden. Der Grund: Horn-Kicker Amro Lasheen war nach dem Seitenwechsel ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen und musste minutenlang behandelt werden. Zunächst hatte Referee Ebner die Partie unterbrochen und die Spieler in die Kabine geschickt, ehe er das Spiel abgebrochen hat.

Nach einigen Minuten kam Lasheen wieder zu sich, stand auf und legte sich selbstständig auf die Trage der Rettung. Wie die NÖN berichten, wurde der Spieler umgehend ins Klinikum Horn gebracht. Sein Zustand sei stabil.

Die Young Violets lagen zum Zeitpunkt des Abbruchs 4:1 in Führung.

Das Spiel in Horn musste abgebrochen werden. Amro Lasheen ging in der 54. Minute ohne Fremdeinwirkung zu Boden und war mehrere Minuten bewusstlos.



Im Vordergrund steht: Alles Gute an Amro Lasheen! #faklive #LigaZwa pic.twitter.com/mzYZCrtvEN